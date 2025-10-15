Липса на кворум провали за пети пореден път изслушването на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев

Заради липса на кворум беше отменено заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения, предаде БНР.

Това е петото подред заседание на комисията, което не се провежда. Досега е имало само едно редовно заседание, свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, съгласно законовите изисквания, съобщи пред медиите председателят на комисията Златан Златанов от парламентарната група на „Възраждане“.

Регистриралите се депутати в залата са били пет от общо 15.

По думите на Златанов, днес и.ф. председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев е трябвало да бъде разпитан относно миналите в неделя избори за Общински съвет в Пазарджик, тъй като в интернет се е появила много информация за купуване на гласове и повлияване на резултатите.

Златанов допълни, че следващото заседание на комисията ще бъде насрочено за следващата сряда със същия дневен ред. На него ще бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.