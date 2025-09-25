Коцев пред Politico: Казаха ми - или напускаш ПП, или те чака съдбата на турските кметове

В интервю с "Политико" арестуваният варненски кмет Благомир Коцев разкри, че е бил предупреден преди задържането си, че трябва или да напусне "Продължаваме промяната", или го чака съдбата на турските кметове.

В интервю с брюкселското издание, проведено в рамките на разрешения му веднъж дневно 10-минутен телефонен разговор, Коцев призова ЕС да окаже "по-голям политически натиск върху българското правителство".

Кметът на Варна твърди, че е получил заплаха, че може да последва съдбата на арестуваните турски кметове, противопоставили се на управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Бях предупреден, че трябва да напусна ПП, защото ще бъде опасно за мен, разказва Коцев. "Съветът" бил да погледне какво се е случило в Турция и "на други места".

"Всъщност сценарият е доста подобен на този, който виждам на други места извън България, но те не са в ЕС", коментира кметът от ареста, където съдът го остави за постоянно.

Коцев казва още, че е разтревожен, че подобно нещо може да се случи в страна от ЕС.

„Ако аз - като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда преследван така, това може да се случи на всеки обикновен гражданин. (...) Всеки може да бъде вкаран в затвора, докато тече разследване. Това може да отнеме месеци или дори години. Дори ако си невинен - може да останеш в ареста, докато някой не реши да те освободи.“

Благомир Коцев заявява пред "Политико", че не само той е разтревожен от състоянието на съдебната система в България: