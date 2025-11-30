Коледните добавки за пенсионерите не са заплашени от стопирането на бюджета, те са с постановление на Министерския съвет.
Дебатите по бюджета имат общо с майчинските, минималната работна заплата, швейцарското правило, те са застрашените достижения.
Това коментира социалният министър Борислав Гуцанов по БНТ.
Има различни вектори на този протест, но най-големият започва да става по-скоро политически. Сега е времето да бъдат обсъдени предложенията, а не да бъдат радикализирани. Едва ли има някой, който да е против вдигането на МРЗ, коментира социалният министър.
Всеки политик, ако иска да става нещо по-добро в страната ни, трябва диалог, а не радикализация, коментира Гуцанов.
Важната тема е как правим така, че хората да живеят по-добре, а бюджетът е най-важният инструмент това да се случи, допълни социалният министър.
