Кой е по-по-по-''ербап'': Пеевски срещу Терзиев за паркинга около ''Св. Александър Невски''

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около п в София от депутатските коли.

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на " Св. Александър Невски". Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как "паркингът да го няма", момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН. А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап - какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани. Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората, заяви Пеевски.

Терзиев реагира мигновено във фейсбук:

Когато една идея е добра – добра си е!

Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност: г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.

И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга.

От Спаси София реагираха остро:

“Пеевски очевидно не знае, че именно Народното събрание е узурпирало пространството, след като в правилника му е обособена т.нар. „зона за сигурност“.

„Само с една поправка, която Пеевски може да внесе, депутатският паркинг със стотици места наистина може да се върне "на хората". Ето я, нека да я внесе официално още днес, ако е "ербап"“. Ето и конкретния текст:

§ 4. Около сградата на Народното събрание с адрес пл. „Княз Александър I“ №1 се обозначава зона за сигурност съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и зона за охрана след съгласуване с Министерството на вътрешните работи под разпореждането на председателя на Народното събрание.