Киселова забрани на депутат от Възраждане да посети Битоля - той отиде

Председателят на парламента отказала и да подпише докладната от пътуването до Северна Македония

Ружа Райчева 15 септември 2025 в 18:56 505 0
Стоян Таслаков и Климент Шопов в Битоля

Снимка Пресцентър Възраждане
Стоян Таслаков и Климент Шопов в Битоля

Председателят на парламента Наталия Киселова забрани на депутати от "Възраждане" да отидат на посещение при българи в Битоля, твърди председателят на Комисията по политиките на българите извън страната Стоян Таслаков. 

Той и депутатът Климент Шопов бяха на посещение при в Битоля, Северна Македония, съобщават от пресцентъра на "Възраждане". Твърди се, че той и Шопов били единствените български политици, откликнали на поканата да посетят Битоля.

"Нито един друг представител на държавата не дойде. Срамно и обидно. Най-голямото разочарование идва от председателката на Народното събрание, Наталия Киселова, която категорично ми забрани да пътувам до Македония и отказа да разпише докладната за пътуването ми. Това е пореден пример за безразличието и дори враждебното отношение на българските институции към сънародниците ни зад граница", заявява Стоян Таслаков. 

Добавя, че е нарушил "заповедта", като все пак отишъл в Битоля. 

Защо Киселова е забранила въпросното посещение - остава неясно.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

