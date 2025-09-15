Киселова забрани на депутат от Възраждане да посети Битоля - той отиде

Председателят на парламента Наталия Киселова забрани на депутати от "Възраждане" да отидат на посещение при българи в Битоля, твърди председателят на Комисията по политиките на българите извън страната Стоян Таслаков.

Той и депутатът Климент Шопов бяха на посещение при в Битоля, Северна Македония, съобщават от пресцентъра на "Възраждане". Твърди се, че той и Шопов били единствените български политици, откликнали на поканата да посетят Битоля.

"Нито един друг представител на държавата не дойде. Срамно и обидно. Най-голямото разочарование идва от председателката на Народното събрание, Наталия Киселова, която категорично ми забрани да пътувам до Македония и отказа да разпише докладната за пътуването ми. Това е пореден пример за безразличието и дори враждебното отношение на българските институции към сънародниците ни зад граница", заявява Стоян Таслаков.

Добавя, че е нарушил "заповедта", като все пак отишъл в Битоля.

Защо Киселова е забранила въпросното посещение - остава неясно.