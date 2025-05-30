Киселова за еврозоната: Няма напрежение между мен и президента

OFFNews 30 май 2025 в 14:41 1224 0
Доц. Наталия Киселова (БСП)

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че в последните дни напрежението в очакване на конвергентния доклад от ЕК за влизането на България в еврозоната е по-голямо, но бе категорична, че конкретно между нея и президентът Румен Радев няма напрежение.

"В последните 2-3 месеца правителството прави немалко", заяви пред БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова. По думите ѝ работата на кабинета и на Централната банка не е придобила популярност.

Според Киселова всяко едно от правителствата в изминалите няколко години не е успяло да бъде достатъчно активно, за да популяризира това, което е направило.

"Това е вина не само към сегашното, а и към предишните правителства", коментира председателят на парламента.

Тя подчерта, че не е обяснявано по-подробно какви стъпки са предприемани.

"По-скоро е липса на информация, отколкото липса на действия. Няма напрежение между мен и президента. Българските граждани се притесняват само от едно - ръст на цените, но такъв има независимо дали ще се приеме валутата или не и това се длъжи на икономически процеси, може би има и спекула. Най-важното е да се даде възможност гражданите да започнат да виждат - призовавам всички търговци да започнат да представят цените и в лева, и в евро, за да се види дали ще има изкуствено повишаване", каза още Наталия Киселова.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ще пламне ли Кавказ? | Фронтова линия с Камен Невенкин | 03 септември 2025