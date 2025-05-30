Киселова за еврозоната: Няма напрежение между мен и президента

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че в последните дни напрежението в очакване на конвергентния доклад от ЕК за влизането на България в еврозоната е по-голямо, но бе категорична, че конкретно между нея и президентът Румен Радев няма напрежение.

"В последните 2-3 месеца правителството прави немалко", заяви пред БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова. По думите ѝ работата на кабинета и на Централната банка не е придобила популярност.

Според Киселова всяко едно от правителствата в изминалите няколко години не е успяло да бъде достатъчно активно, за да популяризира това, което е направило.

"Това е вина не само към сегашното, а и към предишните правителства", коментира председателят на парламента.

Тя подчерта, че не е обяснявано по-подробно какви стъпки са предприемани.