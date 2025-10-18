Киселова очаква следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, участва в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.

Киселова добави, че на масата на преговорите предстои да седнат председателите на парламентарните групи.

Председателката на НС посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат.

"Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение", коментира Киселова.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.

Той заговори и за смяната на Киселова и се закани парламентарната му група да не осигурява кворума в пленарна зала. Така парламентът не работи. В залата не влизаха и от "ДПС-Ново начало".

В петък (17.10) министър-председателят Росен Желязков подчерта, че в коалицията има нужда от сериозен разговор и вече е говорил с БСП и ИТН. Ще се проведат разговори и с партията на Делян Пеевски.