Киселова очаква следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова.
Тя, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, участва в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.
На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.
Киселова добави, че на масата на преговорите предстои да седнат председателите на парламентарните групи.
Председателката на НС посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат.
"Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение", коментира Киселова.
Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.
Той заговори и за смяната на Киселова и се закани парламентарната му група да не осигурява кворума в пленарна зала. Така парламентът не работи. В залата не влизаха и от "ДПС-Ново начало".
В петък (17.10) министър-председателят Росен Желязков подчерта, че в коалицията има нужда от сериозен разговор и вече е говорил с БСП и ИТН. Ще се проведат разговори и с партията на Делян Пеевски.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Музикалният свят отдаде почит на покойния китарист и съосновател на групата Kiss Ейс Фрийли
Ще прелети ли Путин над България напът за срещата си с Тръмп в Будапеща
''Обичам Хитлер!''. Politico разкри пронацистки чат на младежите републиканци в САЩ
Ще прелети ли Путин над България напът за срещата си с Тръмп в Будапеща