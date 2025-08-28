Кандидатите на властта за членове на КПК с най-високи оценки

Номинационната комисия оцени кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Докладът от работата на комисията е публикуван на сайта на Народното събрание.

Стоян Петков, който в момента е директор на Дирекция "Противодействие на корупцията" в КПК, е получил най-висока обща комплексна оценка от 135 точки. Петър Коев - заместник на Петков в същата дирекция, има 121 точки. Мария Даскалова, която е с дългогодишен професионален опит като прокурор и адвокат, е оценена със 118 точки. Аделина Натина-Зиколова получава 63 точки. Тя е предложена от неправителствената организация "Фондация Креативна общност" и се смята за единствената опозиционна кандидатура.

При формиране на оценката са взети предвид представените за всеки един кандидат данни за професионални качества, квалификация и опит. Отчетени са стратегическата визия, подготовката и мотивацията на всеки кандидат за заемане на длъжността, демонстрирани по време на изслушването и в представените индивидуални концепции. Съобразени са уменията на всеки един кандидат за точно, ясно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението и дейността на КПК в отделните направления на дейността на институцията, пише в доклада на Номинационната комисия.

Председател на Номинационната комисия е заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, заместник-председател на комисията е адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), и членове - Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Авджиев (главен секретар на омбудсмана).

По закон КПК се състои от трима членове, които се избират от Народното събрание.