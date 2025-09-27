Калоян Паргов: Световни постижения дълго липсваха, но отново стават факт с младите ни надежди

През втората половина на 20 век България става индустриална държава, с развита икономика, каквато сега не е.Страна със световни постижения в културата и спорта, със стотици олимпийски титли и световни рекорди, каквито години наред липсваха, но сега отново стават факт – имам предвид младите ни надежди в художествената гимнастика, тениса и волейбола. Тогава бе космическа държава - 6-ата в света, изпратила 2-ма космонавти и 3-та страна в света, произвела космическа храна.
Това каза зам.-председателят на БСП Калоян Паргов в словото си пред участниците в традиционния събор на социалистите в местността „Копривки“. Той бе там по покана на Областния съвет на БСП – Пловдив.
„Днес сме се събрали за да отдадем почит, да поднесем цветя и да се преклоним пред паметта на всички знайни и незнайни герои, които са отдали живота си в борбата срещу най-кървавия, мракобесен, античовешки режим, съществувал някога в историята на човечеството – фашизма“, изтъкна Паргов и припомни, че съборът на „Копривките“социалистите наричат „Малката Бузлуджа“.
По думите му благодарение на приноса на България с антифашистката съпротива, с участието в заключителната фаза на Втората световна война на страната на Антихитлеристката коалиция с десетки хиляди убити, ранени и безследно изчезнали, на застъпничеството на Съветския съюз, въпреки че България е бивш сателит на Германия, териториалните претенции към страната са отхвърлени, а репарациите са намалени.
Според Паргов в днешната политическа ситуация и управленска конфигурация е важно да отбележим, че в Отечествения фронт се включват партии с различни политически убеждения, партии, които в миналото си са били политически противници, опоненти. Но голямата цел – победата над фашизма и добруването на България, ги обединява в един преломен момент.
„Девети септември не принадлежи само на комунисти, земеделци, социалдемократи, звенари, на една или няколко партии, той е дело на българския народ“, изтъкна Калоян Паргов.
