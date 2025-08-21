Извънредно заседание в НС за безводието предложи Национален борд по водите

Народното събрание да задължи Министерския съвет в срок до две седмици да създаде Национален борд по водите. Това предвижда проект на решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ", "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало". Предложението беше представено днес от Валери Лачовски (ГЕРБ-СДС) по време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента. Заседанието бе свикано по искане на Делян Пеевски ("Ново начало").

Целта на борда ще бъде да координира действия за преодоляване на водната криза през 2025 година и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на бъдещи кризи, обясни Лачовски. Той посочи още, че бордът следва да включва представители на отговорните министерства, както и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие, съобщава БТА.

Предлага се също почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи и проучване и сондиране на нови водоизточници. Сред предложенията са и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие, както и спешни действия за осигуряване на достъп до водни ресурси за напояване.

Това предложение на решение не е по-различно от това, което предлагат от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и Красимира Катинчарова, каза Кирил Добрев, зам.-председател на парламентарната група на "БСП-Обединена левица", относно проекта на коалициите в управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало". По думите му не са много населените места, в които има проблем с водоснабдяване. Той изрази мнение, че са необходими средства за подобряване на водоснабдителната мрежа. „Времето, когато водата и токът бяха нещо евтино, мина“, каза Добрев.