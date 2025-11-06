Изслушване на Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за детската болница, иска ДСБ

"Демократи за силна България" искат министъра на здравеопазването Силви Кирилов и неговия зам.-министър да бъдат изслушани в Народното събрание.

В кулоарите на Народното събрание депутатът Йордан Иванов каза, че причината е оставката на Обществения съвет за изграждането на Националната детска болница. ДСБ искат да разберат дали министерството е скрило техническата документация за обществената поръчка за болницата.

"Депозираме искане за изслушване на министъра на здравеопазването и на ресорния заместник, в който да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от обществения съвет за изграждане на Национална детска болница и ако това е вярно - то е повод за оставка", каза Иванов.

Споре него ако всичко това се окаже вярно, би било достатъчен повод да се поиска оставката на Силви Кирилов.

"Имаме нов национален скандал. Това е силно притеснително събитие, защото от Обществения съвет даваха гаранция за прозрачност и сега, като има оставка, процесът за детската болница е делегитимиран", коментира депутатът от ДСБ.