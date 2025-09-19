Ивелин Михайлов: Когато Радев влезе в НС, ще има 70-100 депутати. Бихме го подкрепили

100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание. Вярваме, че ще има между 70 и 100 депутати на избори, заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
Според него появата на президента Румен Радев в парламента би могла да "разсече възела, който в момента съсипва българската политика. "Интересите на България са при Радев в момента, най-доказаната политическа фигура в момента", обяви Михайлов.
Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов търси вариант, за да се махне настоящото правителството (б.а. тази сутрин Борисов каза само, че ГЕРБ стои в това правителство "защото нищо по-добро от това не може да измисли") и какъв е вариантът България да продължи напред:
"Има вариант - вариантът е идването на президента, а с него да има партии, които ще образуват мнозинство. Г-н Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже каква трябва бъде опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че, има вариант при нови избори 100% да се промени политиката."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.