Ивелин Михайлов: Когато Радев влезе в НС, ще има 70-100 депутати. Бихме го подкрепили

100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание. Вярваме, че ще има между 70 и 100 депутати на избори, заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него появата на президента Румен Радев в парламента би могла да "разсече възела, който в момента съсипва българската политика. "Интересите на България са при Радев в момента, най-доказаната политическа фигура в момента", обяви Михайлов.

Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов търси вариант, за да се махне настоящото правителството (б.а. тази сутрин Борисов каза само, че ГЕРБ стои в това правителство "защото нищо по-добро от това не може да измисли") и какъв е вариантът България да продължи напред: