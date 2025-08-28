Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС

Близки до Делян Пеевски хора се назначават за директори на ключови позиции в Държавната агенция за национална сигурност.

За това алармира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя Фейсбук профил.

“ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС, сменяйки директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на “Човешки ресурси” е съставен с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани”, пише Мирчев.

Според публикацията му работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски. Мирчев заявява още, че руската агентура е оставена на спокойствие, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт чрез приближена до Пеевски фирма в бизнеса с горива.

“В "оптимизацията" на ДАНС участват и близки на Бойко Борисов. Ежеседмично се проверява облеклото на служителите, като за неносене на костюм, например, се налагат дисциплинарни наказания, което затруднява работата на агентите на терен”, разкрива Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” заявява, че администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени.

“Планът на Пеевски е да бъдат отстранени непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни”, пише още Мирчев.