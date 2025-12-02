Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатори, не протестиращите. Вместо това прочетоха статуса на един мафиот (видео)

OFFNews 02 декември 2025 в 20:07 8181 7
БГНЕС/Владислава Григорова

Снимка БГНЕС/Владислава Григорова
Ицо Хазарта в парламента

Евродепутатът от "Продължаваме промяната"/"Обнови Европа" Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, коментира вчерашното отразяване на протеста от страна на националните телевизии. 

По време на дискусия в Европейския парламент (ЕП) Хазарта повдига въпроса за мащабните протести из България. По думите му обаче отразяването на събитията от страна на българските телевизии не е било коректно. 

Ето какво каза той пред колегите си в ЕП:

"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатори, които чупеха витрини и полицесйки коли. Казаха: "Ето ги - това са протестиращите."

Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот. Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници."

В този ред на мисли Христо Петров пита колегите си дали Европейският акт за медийна свобода може да помогне на българските журналисти

"От това, което до момента виждам - той не им помага никак", отбеляза евродепутатът.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    14054

    7

    Ivan Terziysky

    04.12 2025 в 05:19

    -0
    +10
    Време е Кошлуков да изчезва от БНТ. Много го задържаха. Работа им върши, лекето.

    500

    6

    Незначителен червей

    03.12 2025 в 11:05

    -0
    +10
    ImBlack Браво за коментара. Браво и на Хазарта че винаги открива мършата и я показва. Браво. Кой го разбира това??? 2 -3 процента от тълпата.

    3420

    5

    avitohol

    03.12 2025 в 10:35

    -0
    +13
    Не ме кефи тоя но поне е прав за телевизиите, че не вникват в нито един проблем на държавата, толкова са им повърхностни и журналисти и редактори и продуценти.
    В цяла България имаше сигурно поне 500 000 стачкуващи те за няколко счупени стъкла 2 дена повтарят като развален грамофон. Нямат ли поне прес съобщения да гледат, че и в другите държави се палят разни работи ама фокуса е другаде.

    6655

    4

    ImBlack

    03.12 2025 в 08:37

    -0
    +16
    И някакво дебилче постоянно повтаряше:
    "Протестиращите настъпват, сега отстъпват, сега настъпват, ето там гори кофа ...." и така до безкрай, за да създаде интрига някаква.
    Звучеше като коментатор на футбулен мач между полиция и хулигани уж "протестиращи".
    БТВ, от къде ги намирате тези олигофрени? Няма ли истински журналисти за вас?
    Нациоанлните телевизии са пълна пумия! От екрана се лее само конформизъм, халтура и блудкави риалитита за затъпяване на тълпата! Всичко това прикрито зад лозунги като "високи журналистически стандарти" и "плурализъм ня мненията".
    Да ви дефекирам на "стандартите" и "плурализма"!
    Обективната истина може да е само една и това ви е работата - ДА Я ПОКАЖЕТЕ!

    3980

    3

    Niko Kolev

    02.12 2025 в 22:08

    -0
    +34
    #МАКАКТАКА мафиот?

    Той е само санкциониран по Магнитски акт. У нас това е само "другата гледна точка".

    2510

    2

    Mounted Archer

    02.12 2025 в 21:39

    -0
    +16
    До sandman:

    Или пък оня дългомуцунест глиган НаДеница.

    510

    1

    sandman

    02.12 2025 в 20:18

    -13
    +0
    Чи ко? Маскираните бяха повече фън.

    Ако искаха да ги спрат да бяха пратили цецка цачева по джапанки срещу тях.
     
    X

    Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews