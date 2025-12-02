Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатори, не протестиращите. Вместо това прочетоха статуса на един мафиот (видео)

Евродепутатът от "Продължаваме промяната"/"Обнови Европа" Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, коментира вчерашното отразяване на протеста от страна на националните телевизии.

По време на дискусия в Европейския парламент (ЕП) Хазарта повдига въпроса за мащабните протести из България. По думите му обаче отразяването на събитията от страна на българските телевизии не е било коректно.

Ето какво каза той пред колегите си в ЕП:

"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатори, които чупеха витрини и полицесйки коли. Казаха: "Ето ги - това са протестиращите." Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот. Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници."

В този ред на мисли Христо Петров пита колегите си дали Европейският акт за медийна свобода може да помогне на българските журналисти

"От това, което до момента виждам - той не им помага никак", отбеляза евродепутатът.