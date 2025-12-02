Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатори, не протестиращите. Вместо това прочетоха статуса на един мафиот (видео)

Евродепутатът от "Продължаваме промяната"/"Обнови Европа" Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, коментира вчерашното отразяване на протеста от страна на националните телевизии.
По време на дискусия в Европейския парламент (ЕП) Хазарта повдига въпроса за мащабните протести из България. По думите му обаче отразяването на събитията от страна на българските телевизии не е било коректно.
Ето какво каза той пред колегите си в ЕП:
"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатори, които чупеха витрини и полицесйки коли. Казаха: "Ето ги - това са протестиращите."
Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот. Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници."
В този ред на мисли Христо Петров пита колегите си дали Европейският акт за медийна свобода може да помогне на българските журналисти
"От това, което до момента виждам - той не им помага никак", отбеляза евродепутатът.
14054
7
04.12 2025 в 05:19
500
6
03.12 2025 в 11:05
3420
5
03.12 2025 в 10:35
В цяла България имаше сигурно поне 500 000 стачкуващи те за няколко счупени стъкла 2 дена повтарят като развален грамофон. Нямат ли поне прес съобщения да гледат, че и в другите държави се палят разни работи ама фокуса е другаде.
6655
4
03.12 2025 в 08:37
"Протестиращите настъпват, сега отстъпват, сега настъпват, ето там гори кофа ...." и така до безкрай, за да създаде интрига някаква.
Звучеше като коментатор на футбулен мач между полиция и хулигани уж "протестиращи".
БТВ, от къде ги намирате тези олигофрени? Няма ли истински журналисти за вас?
Нациоанлните телевизии са пълна пумия! От екрана се лее само конформизъм, халтура и блудкави риалитита за затъпяване на тълпата! Всичко това прикрито зад лозунги като "високи журналистически стандарти" и "плурализъм ня мненията".
Да ви дефекирам на "стандартите" и "плурализма"!
Обективната истина може да е само една и това ви е работата - ДА Я ПОКАЖЕТЕ!
3980
3
02.12 2025 в 22:08
Той е само санкциониран по Магнитски акт. У нас това е само "другата гледна точка".
2510
2
02.12 2025 в 21:39
Или пък оня дългомуцунест глиган НаДеница.
510
1
02.12 2025 в 20:18
Ако искаха да ги спрат да бяха пратили цецка цачева по джапанки срещу тях.
