ГЕРБ залпово защити Рая Назарян за нейния английски

Представители на ГЕРБ се впуснаха публично да защитават Рая Назарян, която стана обект на критики заради нейно изказване на английски в форум в Европейския парламент в Брюксел.

В 5-минутното си изказване Назарян на няколко пъти трудно произнасяше фразите.

Деница Сачева: Това не е критика. Това е омраза, маскирана като култура

"Не е въпросът в английския. Въпросът е в предразсъдъците. Те са тези, които вдигат този шум до небесата.

Когато една жена в политиката говори, винаги ще се намери някой, който да я прекъсне не по същество, а по формата. Не за идеите ѝ. Не за работата ѝ. А за акцента, за езика, за външния вид, за това дали е „достатъчно“ добра според нечии самозвани критерии.

Рая Назарян е човек, който работи усърдно, носи отговорност и поема рискове – за разлика от онези, които единствено пишат злобни коментари от безопасното разстояние на клавиатурата.

Това не е критика. Това е омраза, маскирана като култура.

И най-тъжното е, че често идва от хора, които претендират за възпитание, класа, морал и „елит“. Но когато човек с претенции за елит започне да практикува cancel culture (култура на отхвърляне), всъщност показва единствено собствената си несигурност и липса на стойност.

Жените в политиката отдавна плащат по-висока цена за всеки жест и за всяка дума.

So be it. This too shall pass. (Така да бъде. И това ще мине.)", написа Деница Сачева.

Костадин Ангелов: Да, Назарян говори с акцент. Също, както Еманюел Макрон и Доналд Туск

"Познавам Рая Назарян от 10 години. Малко са политиците, които се подготвят изчерпателно и задълбочено по всяка тема и за всяка среща. Без изключение. Назарян е от тях.

Изгледах цялото видео. Изгледаха го и мои приятели, които живеят в Лондон и Бостън и са преподаватели в университети там. Гледа го и учител по английски, мой познат. Заключението и на тримата: изявлението на Рая Назарян е правилно издържано от стилистична и граматическа гледна точка.

Да, Назарян говори с акцент. Също, както Еманюел Макрон и Доналд Туск. Също, както и още милиард и сто милиона души по света, за които английският не е майчин език (числото е от официални проучавания).

Отделете две минути и чуйте английския на Макрон и Туск. Видеото е в коментари под поста."

Теменужка Петкова: Критиците не могат да ти вземат почтеността

Не мога да повярвам, че злобата и омразата могат да достигнат такива висоти.

Рая, бъди горда с това, което правиш! Критиците с “перфектен” английски не могат да ти вземат нито професионализма, нито почтеността."

Делян Добрев: "Завършил съм в щатите и съм живял там. Не виждам повод за драма с английския на Рая Назарян. Нещо повече, обзалагам се, че говори по-добре от 90% от депутатите. Пиша това за информация на всички хейтъри с курс по английски за начинаещи."