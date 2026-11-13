ГЕРБ предлага компенсации за студентите заради цените на електроенергията

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще внесе предложения между първо и второ гласуване на закона за бюджета, с което ще поиска компенсации за студентите в общежитията заради високите цени на електроенергията.
"След среща с представители на студентските съвети взехме решение да се справим с една много сериозна несправедливост. Не зная дали занете, но поради факта, че студентите, които живеят в студентски общежития, се водят към университетите - тоест те са юридически лица - се налага да плащат електроенергия на цени на небитовите потребители", обясни Йорданка Фандъкова.
"При положение, че сме в период, в който тези цени се вдигат драматично, това е една огромна несправедливост - студентите, които живеят на общежитие, за разлика от тези, които живеят в домовете си и на квартири, трябва да плащат много високи цени за електроенергия. И докато се говори за компенсации за бизнеса, се забравя тази голяма група млади хора"', каза Фандъкова.
Целта на предложенията е да свали цените за тях до нивото на битовите. В това предложение ще бъдат включени детските градини, училищата и молитвените храмове.Следете новините ни в :
Деян Милков
Деян Милков завършва журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а средното си образование получава в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.
Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.
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