Фалшива новина принуди МЗХ да обясни, че няма квоти за сексуална ориентация във фермите

След като в социалните мрежи се разпространи фалшива новина, че Министерството на земеделието и храните е въвело квота за различна сексуална ориентация във фермите в България, от ведомството на пожар изпратиха официално опровержение до медиите.
По-рано днес "новината", разпространена бързо в мрежите и анонимни сайтове, твърдеше, че до края на 2026 г. във всички български ферми трябвало да има "поне 10% "хомосексуални, бисексуални и транссексуални служители".
Изненадващо от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) реагираха на фалшивата новина с официална позиция. Ето какво гласи тя:
"Във връзка с разпространени в публичното пространство медийни публикации, съдържащи напълно неверни твърдения за въвеждане на „минимални квоти за сексуална ориентация“ във фермерски стопанства, Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че тези твърдения представляват груба дезинформация, насочена към съзнателно подвеждане на обществеността и уронване авторитета на институцията.
Министерството не е приемало, обсъждало или съгласувало каквито и да било мерки, свързани със събиране на информация за сексуалната принадлежност на заетите в агросектора. Не съществуват изисквания, квоти или критерии в тази насока.
Институцията няма правомощия да въвежда дискриминационни мерки и стриктно спазва принципите на равнопоставеност, заложени в националното и европейското законодателство.
Също така, за груба фалшификация следва да се счита твърдението, че Министерството е разпространявало подобни прессъобщения, или че министър д-р Георги Тахов е правил изказвания по тази тема. Цитираните източници и изявления са изцяло измислени.
Призоваваме гражданите и представителите на медиите да се информират само от официалните комуникационни канали на Министерството на земеделието и храните, където се публикуват достоверни данни относно реалните политики, програми и мерки в сектор „Земеделие“.
07.08 2025 в 07:06
