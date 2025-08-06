Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Фалшива новина принуди МЗХ да обясни, че няма квоти за сексуална ориентация във фермите

След като в социалните мрежи се разпространи фалшива новина, че Министерството на земеделието и храните е въвело квота за различна сексуална ориентация във фермите в България, от ведомството на пожар изпратиха официално опровержение до медиите. 

По-рано днес "новината", разпространена бързо в мрежите и анонимни сайтове, твърдеше, че до края на 2026 г. във всички български ферми трябвало да има "поне 10% "хомосексуални, бисексуални и транссексуални служители".

Изненадващо от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) реагираха на фалшивата новина с официална позиция. Ето какво гласи тя:

"Във връзка с разпространени в публичното пространство медийни публикации, съдържащи напълно неверни твърдения за въвеждане на „минимални квоти за сексуална ориентация“ във фермерски стопанства, Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че тези твърдения представляват груба дезинформация, насочена към съзнателно подвеждане на обществеността и уронване авторитета на институцията. 

Министерството не е приемало, обсъждало или съгласувало каквито и да било мерки, свързани със събиране на информация за сексуалната принадлежност на заетите в агросектора. Не съществуват изисквания, квоти или критерии в тази насока.

Институцията няма правомощия да въвежда дискриминационни мерки и стриктно спазва принципите на равнопоставеност, заложени в националното и европейското законодателство.

Също така, за груба фалшификация следва да се счита твърдението, че Министерството е разпространявало подобни прессъобщения, или че министър д-р Георги Тахов е правил изказвания по тази тема. Цитираните източници и изявления са изцяло измислени.

Призоваваме гражданите и представителите на медиите да се информират само от официалните комуникационни канали на Министерството на земеделието и храните, където се публикуват достоверни данни относно реалните политики, програми и мерки в сектор „Земеделие“.

