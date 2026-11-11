Евродепутатката от Възраждане Рада Лайкова се бори за поста заместник-председател на ЕП

Българският евродепутат Рада Лайкова ("Възраждане"/"Европа на суверенните нации") е сред двамата кандидати, които се борят за нов заместник-председател на Европейския парламент, предаде БТА.

Другата номинация е на евродепутатка от Зелените Тили Мец от Люксембург. Това са единствените две кандидатури, предоставени в законовия срок. Гласуването предстои утре на пленарната сесия на ЕП в Брюксел.

Европейският парламент има 14 зам.-председатели. Предстоящият избор е свързан с оттеглянето на румънския европедутат Николае Щефануца (Зелените), след като бе избран за съпредседател на групата на своята политическа група в ЕП.

Правилникът за дейността на ЕП предвижда при подобни обстоятелства да се състои избор на нов заместник-председател, който да заема мястото на своя предшественик в съществуващия ред на старшинство. Така евродепутатът, който ще бъде избран утре, ще бъде единадесетият заместник-председател, пише в съобщение на институцията.

Съставът на Бюрото на ЕП се състои от председател, 14 заместник-председатели, сред които е евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП), и петима квестори. Бюрото следва в общи линии да отразява числеността на политическите групи, се посочва още в парламентарния правилник.

Припомняме, че през април 2025 г. от Рада Лайкова тръгна и дезинформационното твърдение, че Европейската комисия обсъжда политика, според която от хората ще се изисква да харчат спестяванията си до 6 месеца, защото в противен случай ще ги загубят. Тя твърдеше също, че спестяванията могат да бъдат пренасочени към финансирани от ЕС проекти, включително в сферата на отбраната. Твърденията и тогава бяха опровергани от говорителя на ЕК Улоф Гил, както и от няколко български евродепутати. Целият материал по темата може да прочетете тук.

През юли същата година Лайкова опита да отложи гласуването на доклада за влизането ни еврозоната в Страсбург. Предложението на евродепутатката обаче бе отхвърлено от пленарната зала.

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