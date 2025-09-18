ДСБ започва проверка на националната програма за финансиране на общински проекти. По думите на депутата Йордан Иванов от ДБ, някои общини се фаворизират за сметка на други.

Иванов посочи в кулоарите на парламента, че до тях са изпратени десетки сигнали на кметове, които твърдят, че документите им са изрядни и имат подадени документи за плащане, но пари не идват, за сметка на други общини.

"Има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони по публична инфраструктура, където фирмите вече отказват да работят, вдигат техниката и българските региони ще останат разкопани. Питали сме неколкократно политическия кабинет на министъра по време на блицконтрола на регионалната комисия на какъв принцип извършват тези плащания, как решават на кого да платят, когато имат постъпили заявления. Отговор за това няма, а на сайта на МРРБ има много оскъдна информация за напредъка", посочи Йордан Иванов.

Лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов отказа да коментира думите на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, че ще направи държава с главно "Д".

Относно блокадата на входовете към служебния паркинг на Народното събрание от "Продължаваме промяната" и Кирил Петков, Атанасов заяви, че "това се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата".