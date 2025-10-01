ДСБ предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти

Йордан Иванов

Йордан Иванов и Атанас Атанасов, ДСБ

От ДСБ внасят законопроект, с който предлагат  паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да имат идентификатор в кадастра и имотна партида в имотния регистър.

Йордан Иванов от ДСБ обясни в кулоарите на парламента, че предлагат всички граждани, които притежават паркоместа, да могат да се разпореждат с тях така, както се разпореждат с гаражите и апартаментите си.

По думите му това стабилизира правото на собственост и премахва всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата.

"Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират", каза Иванов.

Той посочи, че нормативната база не отговаря на стопанските реалности.

”За да могат да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа, се измислят редица симулативни действия, които са на ръба на закона. Това компрометира правото на собственост на всички граждани върху паркоместата", каза още депутатът от ДСБ.

От партията щели да инициират широк обществен дебат по темата с юристи от всички политически сили, за да се осигури широка подкрепа за този закон. 

