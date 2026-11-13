ДСБ иска изслушване на Радев заради резервите му срещу декларацията от Дъблин

OFFΝews 13 ноември 2026 в 13:35 940 3
Демократи за Силна България

Снимка ДСБ
Демократи за Силна България

"Демократи за силна България" (ДСБ) ще предложат на парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) да поиска изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание за френската декларация за ключовите принципи на европейската сигурност, която назовава руската агресия срещу Украйна и потвърждава НАТО като основа на общата ни сигурност.

ОТ ДСБ смятат, че Радев дължи обяснение за изолацията, в която поставя страната, както и за „резервите" си срещу декларацията.

"Политиката на кабинета „Радев" за сигурността се превръща в опасна импровизация. За една сутрин светът чу три версии за позицията ни в Дъблин: не сме подписали, подписали сме, подписали сме „с резерви". Накрая България се оказа единствената държава от ЕС, която се разграничи от общата декларация за европейската сигурност. Дори Словакия и Грузия подписаха без уговорки, се посочва още в съобщението от пресцентъра на ДСБ. 

Според партията накрая България се е оказала единствената държава от Европейския съюз (ЕС), която се е разграничила от общата декларация за европейската сигурност. Подобно лутане е знак за некомпетентност и заплаха за националната сигурност, заявиха от ДСБ.

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Коментари
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2010

2

prikobzon

13.11 2026 в 15:50

-0
+2
Националният предател рублен боташ крадьэф, заедно с продажната клика зад него трябва да бъдат незабавно отстранени ат властта!
Те са вредни за България и българския народ!

5015

1

McLoud

13.11 2026 в 14:50

-0
+4
Точно така! Този плашипутарник - Радев, трябва насън да се стряска и да се напикава от ДСБ!
 