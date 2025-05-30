ДПС-Доган се събра, за да отърве България от ниско интелигентни и високо амбициозни хора

OFFNews 30 май 2025 в 16:55 5148 5
Аталай

Снимка БГНЕС
Рамадан Аталай.

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган пристигна в столичен хотел за среща с ръководството на парламентарната група на "Демокрация права и свободи" - ДПС и структурите на Алианса за права и свободи.

По време на срещата се очаква да бъде обсъдено какъв ще е пътят, по който ще продължат от Алианса за права и свободи, след оставката на председателя на ДПС Джевдет Чакъров. Преди началото на срещата с почетния председател, Рамадан Аталай коментира пред медиите, че ще изберат най-демократичния път.

"Ще се опитаме да отървем България от ниско интелигентни, високо мотивирани и високо амбициозни хора, които са основен враг за развитието на нашето общество", коментира депутатът.

    7550

    5

    alfakentavur

    31.05 2025 в 02:50

    -0
    +10
    И нискоинтелигентни, и високоамбициозни се пишат слято. Не бъдете нискоинтелигентни :)

    1905

    4

    ddd1

    30.05 2025 в 23:07

    -0
    +10
    Демек, вашите избиратели

    500

    3

    Незначителен червей

    30.05 2025 в 18:56

    -0
    +0
    Меди има нужда от помощ като в Пазарджишкия затвор. Някой хора няма ли пак да му помогнат? Горките български мюсюлмани пак ги ,,обидиха". Пак не красиво и пак е подло. Ама живота на комуниста не е лесен. Затова те са железни или ,,Оловна Тишина,, сиреч предатели за пари. Да видим

    2973

    2

    Johnny B Goode

    30.05 2025 в 18:27

    -0
    +10
    Сетила се Мара да се побара.


    20429

    1

    случайно прочетох

    30.05 2025 в 18:17

    -0
    +1
    До сега ги събирахте, сега ще се отървавате от тях :-))))
    Пеевски , Ванчето от Видин, вапсания....
     
