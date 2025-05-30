ДПС-Доган се събра, за да отърве България от ниско интелигентни и високо амбициозни хора

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган пристигна в столичен хотел за среща с ръководството на парламентарната група на "Демокрация права и свободи" - ДПС и структурите на Алианса за права и свободи.

По време на срещата се очаква да бъде обсъдено какъв ще е пътят, по който ще продължат от Алианса за права и свободи, след оставката на председателя на ДПС Джевдет Чакъров. Преди началото на срещата с почетния председател, Рамадан Аталай коментира пред медиите, че ще изберат най-демократичния път.