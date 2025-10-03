Дончев: ЕК ще отчете 58 изпълнени цели за второто плащане по ПВУ

Искането за трето плащане по Плана за възстановяване е изпратено вчера към Европейската комисия, заяви вицепремиера Томислав Дончев по време на петъчния блиц контрол.

Третото плащане по ПВУ е на стойност 1.6 млрд.лв.

"Днес следобед очаквам ЕК да излезе със съобщение, че е приключила процеса по обработването на второто плащане. Имам предварителна информация, че ще отчете 58 етапни цели за изпълнени и една за неизпълнена, какъв е финансовият ефект, предстои да разберем. Имам нагласата, че ще получим по-голямата част от второто плащане до няколко седмици", каза вицепремиерът.

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50% от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50%, а плащанията - с 80 на сто.

Дончев отбеляза, че за последните 8-9 месеца, в резултат на сложни колективни усилия, България може да се похвали с ускорение в изпълнението на всички програми.

Дончев увери, че правителството ще направи всичко възможно България да не губи европейски средства, както се случи по плана за възстановяване.

Според него правителството вече има времеви комфорт, защото срокът на изпълнение на програмите е 2030 г. Той обаче подчерта, че има годишни цели, които не трябва да се пропускат, защото тогава България ще загуби средства.

Предизвикателства остават свързани с проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура във ВиК сектора, пътища и железници.