Добромир Живков: ДПС-НН вероятно ще получи МВР при промените в правителството

Постът министър на вътрешните работи, ще бъде зает от човек на ДПС-НН при новата форматиране на правителството и това ще е първата стъпка на влизането официално в управлението на ДПС-НН, прогнозира в интервю пред БНР социологът Добромир Живков.

"Този афинитет на Пеевски към силовите структури го познаваме и мисля, че това ще е първото. Нататък е трудно да определим. Вече трябва да се включи ДПС-НН в управлението, но не защото Пеевски няма влияние, а защото е време да поеме негативите. В този смисъл Борисов беше откровен", коментира той в предаването "Преди всички".

Според Живков се знае за големите негативи и рискове при влизане в еврозоната - бюджета и инфлацията, и "Борисов не иска да ги поеме изцяло".

А втората цел е да се легитимира влизането във властта на Пеевски и ДПС-НН пред европейските ни партньори и американските.

"Според мен ще има министри на ДПС-НН, но кои не мога да кажа. Моето предположение е, че ще бъде зает поста министър МВР от човек на ДПС-НН. Нататък е трудно да определим. Но големият въпрос е ще влезе ли Пеевски в състава на правителството?", допълва Живков.

Той смята, че тази крачка все още е невъзможна, "защото това би провокирало сериозен отзвук сред партньорите в Европа":