Добавки за социално слаби и пенсионери да има 2 пъти годишно, предлага ГЕРБ

OFFNews 18 ноември 2025 в 12:00 1972 2
Деница Сачева

Снимка БГНЕС
Деница Сачева

Социалната комисия в парламента да разгледа варианти за подпомагане на пенсионери и социално слаби два пъти годишно - за Великден и за Коледа, предлага депутатът Деница Сачева (ГЕРБ).

Като председател на комисията Сачева е изпратила писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което пише, че е добре да проучим и опита на други държави като Белгия, Франция, Великобритания, за да могат семействата в затруднено положение да посрещнат с достойнство празниците. Сачева посочва, че проблемът е не само финансов, но и емоционален, и че хората с затруднено положение се чувстват социално отхвърлени навръх светлите празници.

Предложението ѝ идва след новината, че в тазгодишния бюджет няма да има коледни добавки за пенсионерите.

Сачева предлага тези добавки да не са обвързани с конкретен бюджет и политическо решение. Това според нея трябва да става чрез системата на социалното подпомагане.

Социалната комисия е готова да разгледа законодателни предложения до 20 декември - на база разчети на НОИ, НАП и на база опита в чужди държави, става ясно от писмото.

    47

    2

    Октим

    18.11 2025 в 12:17

    -0
    +1
    То може и по 5 пъти в годината да се даде на милите хорица! Стига само да има някой, който да върне в България откраднатите от мръсната селска мутра и останалите от сорта на тази чистачко-слугиня от снимката горе милиарди, като разбира се ги изпрати за вечни времена в затвора!

    23465

    1

    мнение от IP

    18.11 2025 в 12:12

    -0
    +1
    Тия нещо се уплашиха, че загубиха гласоподаватели. Иначе няма лошо, особено ако вземат парите от тоя, дето не можа да сметне, че три заплати и бонус колкото три заплати на тримесечие прави по две заплати на месец:)
     
