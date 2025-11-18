Добавки за социално слаби и пенсионери да има 2 пъти годишно, предлага ГЕРБ

Социалната комисия в парламента да разгледа варианти за подпомагане на пенсионери и социално слаби два пъти годишно - за Великден и за Коледа, предлага депутатът Деница Сачева (ГЕРБ).

Като председател на комисията Сачева е изпратила писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което пише, че е добре да проучим и опита на други държави като Белгия, Франция, Великобритания, за да могат семействата в затруднено положение да посрещнат с достойнство празниците. Сачева посочва, че проблемът е не само финансов, но и емоционален, и че хората с затруднено положение се чувстват социално отхвърлени навръх светлите празници.

Предложението ѝ идва след новината, че в тазгодишния бюджет няма да има коледни добавки за пенсионерите.

Сачева предлага тези добавки да не са обвързани с конкретен бюджет и политическо решение. Това според нея трябва да става чрез системата на социалното подпомагане.

Социалната комисия е готова да разгледа законодателни предложения до 20 декември - на база разчети на НОИ, НАП и на база опита в чужди държави, става ясно от писмото.