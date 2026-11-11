Депутатите единодушно приеха данъчни облекчения за родителите

Народното събрание подкрепи на първо четене данъчни облекчения за родителите. Изменението в Закона за данъците върху доходите на физически лица, което беше предложено от Министерски съвет, беше подкрепено от всички парламентарни групи.

За едно непълнолетно дете данъчната основа ще може да се намалява с 5000 евро, за две деца – с 10 000 евро, а за три и повече – с 15 000 евро. За дете с 50 и над 50% степен на увреждане се предвижда облекчение от 12 000 евро. При действащата ставка на данъка върху доходите от 10% това означава, че родителите ще могат да спестят до 500 евро годишно за едно дете, до 1000 евро за две и до 1500 евро за три и повече деца. При дете с увреждане максималното данъчно намаление ще бъде 1200 евро.

За целта работникът ще трябва да подаде писмена декларация пред работодателя си, че отговаря на условията и че облекчението няма да се използва авансово от другия родител или чрез друг работодател.

С промените се предлага въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие. То ще позволява на родителите да приспадат от годишната си данъчна основа действително направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетните си деца.

Максималният размер на облекчението ще бъде 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца. При 10% данък върху доходите това означава възможност за спестяване на допълнителни 200, 400 или 600 евро годишно.

Сред допустимите разходи са медицински прегледи, лечение, дентална помощ, рехабилитация, грижи за психичното здраве, детски ясли, допълнително обучение, частни уроци и спортни тренировки. Ще се признават и разходи за стоки, които са непосредствено предназначени за съответната здравна, образователна или спортна дейност.

За да се възползват от облекчението, родителите ще трябва да разполагат с документи, удостоверяващи вида на закупената стока или услуга, нейния доставчик и извършеното плащане.

Законопроектът предвижда и увеличение на глоби и имуществени санкции за нарушения на данъчното законодателство.

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