Денков: Българите не са роби и няма да търпят двама дебелаци да държат невинни хора в затвора

Тази вечер в центъра на София имаше протест с искане за свобода за кмета на Варна Благомир Коцев, който вече 2 месеца е в ареста.
Той бе организиран от "Правосъдие за всеки" и подкрепен от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).
Днес Софийският градски съд остави в ареста Коцев. Според съдия Ани Захариева продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен.
Сигналът срещу кмета на Варна е подаден от Пламенка Димитрова още през миналата година. Димитрова, която е основен свидетел срещу Коцев, е участвала в обществена поръчка за изхранване на деца в неравностойно положение на стойност 1,5 млн. лв. Тя твърди, че кметът Благомир Коцев и общински съветници са поискали от нея процент от стойността на поръчката.
Районната прокуратура във Варна е отказала да образува досъдебно производство срещу Пламенка Димитрова, тъй като нямало данни Асен Василев да е замесен в случая, стана ясно на днешното заседание на СГС. Защитникът на Коцев - Ина Лулчева, определи показанията на Пламенка Димитрова като объркани. През юли Пламенка твърди, че хората около Коцев искали подкуп от името на Асен Василев. Точно за това той подаде сигнал да започне разследване срещу Пламенка за набеждаване.
"Нека мафиотите са наясно - ще ставаме повече и ще ви пречим още повече на мръсните схеми, с които затривате съдби и животи. Българите не са роби и няма да търпят двамата дебелаци да крадат още повече и да държат невинни хора в затвора.
А на слугите съдии, прокурори и обикновени чиновници ще кажа - децата ви ще ви презират, а вие ще се срамувате от себе си. Един живот имате и сте приели да го живеете като "слугите на Борисов и Пеевски". Позор", написа бившият премиер Николай Денков от ПП в социалните мрежи.
12.09 2025 в 23:23
12.09 2025 в 23:14
