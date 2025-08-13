ДБ би участвала в нова програма за управление и приватизация на държавни имоти

Трайна позиция на „Демократична България“ е, че държавата трябва да ограничава своето влияние и че при всяко раздържавяване дължи прозрачност и защита на обществения интерес, заявяват от ДБ в позиция до медиите.

От ДБ уточняват, че биха участвали в изготвянето и приемането на програма за установяване на отпаднала необходимост на държавни имоти и решаването дали тези имоти да бъдат продавани, или давани под наем.

"Това обаче може да стане само с достатъчно гаранции срещу корупционния риск и срещу преминаването на имотите в близки до управляващите инвеститори на занижени цени", се посочва в съобщението.

До постигането на тези гаранции правителството следва да се въздържа от продажба, казват още от ДБ.

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски разпространи съобщение, в което се обяви за край на приватизацията. Той поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да бъде закрита. Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо, обяви Пеевски.

„Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на Булгартабак, разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Позицията му днес е продиктувана само от едно – Пеевски иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче.“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„Ние винаги сме били за по-малка роля на държавата в бизнеса и икономиката. Това обаче трябва да става по прозрачен начин, дигитализиран, с ясна проследимост, без възможност определени имоти да остават за „наши хора“. Готови сме да участваме с предложения за реализирането на такава програма“, заяви народният представител.

Депутатът отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти. Мирчев допълни, че целта на програмата не трябва да е „просто едни имоти да бъдат изкарани, за да може, например, амфитеатърът в София да мине конкретни частни ръце или апетитен имот в Созопол да мине в едни хора близки до управляващите”.