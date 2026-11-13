Даниел Митов за Дъблин: Радев пак брани интересите на господарите си в Кремъл

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов отправи остри критики към премиера Румен Радев по повод позицията ни за хартата за сигурност в Европа, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

Инициативата е подкрепена от 40 държави, сред които не всички са членки на ЕС и обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията. Малко след като стана ясно, че България е единствената страна от Европейския съюз, която не е подписала хартата за сигурност в Европа, правителството влезе в обяснителен режим - подкрепяла, но с резерви.

"Вчера премиера Радев в Дъблин пак не стана ясно какво е подписал, какво не е подписал и с какви резерви. Пак имаме външна политика на Шрьодингер. Хем ни има, хем ни няма. Прибраха се и ни обясниха, че подписали били с някакви резерви. Така и не обясниха какви са тия резерви", каза Митов.

По думите му по този начин премиера Радев брани интересите на "господарите си в Кремъл" в европейските формати. Според него това е поредният проблем в българската външна политика, която е неясна и изолира България в международните отношения.

Той критикува и изказването на заместник-председателя на парламента Иван Ангелов, който заяви, че опозицията е "с отпаднала необходимост".

"Само да му припомня, че България имала парламент без опозиция. Това беше преди 1989 година. Само, че оттогава нещата се промениха. Опозицията избират българските граждани. Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета Радев, опозицията е неудобна и не им трябва. Да, но трябва да се научат, че в крайна сметка демокрацията се гради както на действията на управляващите, така и на работата на опозицията, която е не по-малко важна", допълни Митов.

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