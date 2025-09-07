Даниел Митов отрече над него да тегне политическа сянка

Няма начин да не назначиш някого в държавата и да не кажеш, че е човек на Делян Пеевски. Въпросът е да се хвърли сянка върху всяко едно назначение. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира по Нова назначението на Мирослав Рашков като главен секретар на МВР.

Рашков осем месец изпълнява временно длъжността заради напрежението между президента и управляващите. Правителството предложи назначаването на Рашков, а президентът Румен Радев се съгласи, след като кабинетът одобри нов мандат за шефа на НСО Емил Тонев.

По отношение на речта на държавния глава вчера (06.09), който попита присъстващите на площада в Пловдив дали ще оставят България на деребеите, Митов коментира, че е жалко, че президентът си позволява на празника на Съединението да се храни непрекъснато от всеки един инцидент и криза.

"Клопки можем да си правим от сутрин до вечер - както държавният глава го може, така и ние го можем", каза министърът на вътрешните работи.

Даниел Митов коментира и побоя на началника на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, като посочи, че е бил много емоционален, когато е отишъл в Русе и видял директора на областната дирекция в недобро състояние в болницата.

"Това не е безобиден инцидент. Когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация за предотвратяване на противообществена проява, всички трябва да се подчиняват. Никой няма право да удря полицаи", каза Митов.

По думите му не може да се посяга на полицаи, когато се легитимира.

"Може да бъде определен като битов инцидент заради скандал на улицата, но по никакъв начин дори битов инцидент да е не може да води до тежки последици за ръководителя на областната дирекция в Русе", коментира вътрешният министър и добави, че при инцидента много ясно се видяло кои са отговорните и кои са безотговорните фактори в държавата.

За случая в Ботевград след смъртта на мъж заради употребата на фентанил, Митов коментира, че смъртта е настъпила след сърдечен удар и предстои да се установи дали има наркотици в кръвта или не. Задържани са 33-ма души, а повече от 600 са проверените лица при спецоперацията след възникналото напрежение заради починалия мъж.

Той обвини бившия вътрешен министър Бойко Рашков, че по време на неговото управление и имало чадър на контрабандата в България.

Даниел Митов също увери, че се работи по всички версии при издирването на трима от групата на Наглите.