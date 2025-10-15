''Да, БГ'' сезираха властите за купуване на гласове в Пазарджик

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов са подали сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

От формацията искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи. Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново.

От "Да, България" настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително:

“Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда и при условията на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?

Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК?

Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, намерен у едно от лицата, които действия явно не са по реда на НПК, респ. защо от тях не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство.

Налични ли са в МВР или друга компетентна инстититуция описани на копюрите с 50 – левови копюри, колко на брой са те и установено ли е чия собственост са? Какъв е законния произход на тези банкноти?

Вписаха ли се имената на присъстващите на място свидетели и разпитани ли са те?

Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства?”

От партията настояват Комисията за противодействие на корупцията да извърши пълна проверка по Закона за противодействие на корупцията, тъй като съществува риск частни интереси да влияят върху свободното формиране на избирателната воля.

Според тях КПК трябва да изиска от МВР, прокуратурата и други компетентни институции всички относими материали, да проследи произхода и движението на установените парични средства и евентуални облаги, както и да сравни данните с имуществените декларации на евентуално замесени публични лица.

От партията настояват още да се анализира наличието на конфликт на интереси, корупционен натиск или зависимости, да се установят евентуални канали за финансиране и посредници и при необходимост да се предприемат съответни административни мерки и санкции.