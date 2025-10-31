Да, България: Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъци от над 20 години

Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще е късно.

Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че ще вдигат данък “дивидент”. Ще видим с колко точно в окончателния бюджет, но подобно нещо е тежък удар по инвестиционната активност. Това връща България назад и увеличава дефицита”, категоричен бе Димитров.

Народният представител разкритикува управляващите, отдали се на турболяв популизъм, без да включат в проектобюджета каквито и да е мерки за намаляване на разходите. Икономистът напомни, че именно “Да, България” е предложила редица десни мерки за намаляване на разходите и поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба.

“Естония направи това с голям успех през 2000-а година и привлече много сериозни инвестиции. Затова в момента Естония има европейски доходи”, подчерта Димитров. На репортерски въпрос относно обвиненията на Бойко Борисов за бюджета на предишните управляващи от ПП-ДБ и ГЕРБ, Димитров отговори:

“Очаквам Борисов скоро да се оправдае за състоянието на бюджета и с хан Аспарух. Да каже “Защо хан Аспарух точно тук дойде и точно тук си разположи държавата?”. Фактите са, че по време на нашия кабинет дефицитът беше 2%. През 2026-а трябва отново да е 2% - нещо, което управляващите не могат да постигнат!”

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че още преди месец формацията му е предложила пакет от десни мерки - нулева ставка за реинвестираната печалба; таван за бонусите в публичния сектор; промени в Закона за обществените поръчки, включително за частните болници; реформа, с която държавните служители да започнат да си плащат осигуровките.

“Очаквахме да чуем нещо за реформи, но вместо това се въртят едни числа, с които да се каже само - ще взимаме повече от работещите, ще взимаме повече от произвеждащите и ще наливаме в държавната икономика. Това не е просто левичарско, а граничи с абсурд”, анализира Божанов.

Колегата му Ивайло Мирчев напомни, че днес изтича крайният срок за внасяне на бюджета, какъвто обаче все още няма. Според него това е ясен знак, че управляващите очевидно имат сериозни проблеми и колебания.

“Днес минималната заплата е една, утре е друга, първо вдигат данъци и осигуровки, после не ги вдигат - пълен хаос. Големият въпрос е къде е бюджетът. Търсим го и ние, но не го намираме”, подчерта съпредседателят на “Да, България”.

На въпрос относно преформатирането във властта през последните седмици политическият лидер направи интересно сравнение между края на 80-те години и настоящето в България.

“Префоматирането е малко като перестройката, ако си спомняте 80-те години в Съветския съюз. Перестройката дойде и тук и на конгрес на БКП Тодор Живков каза: “Да се снишим!” Борисов днес в общи линии прави същото - уж тръгна да преформатира, а накрая се сниши”, заключи Мирчев.