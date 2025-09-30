Да, България сезира прокуратурата за колчетата за Пеевски

Да, България подаде сигнал до Върховна прокуратура за незаконния опит за поставяне на антипаркинг колчета пред един от входовете на Народното събрание.

На 20 септември пред служебния вход на парламента, откъм площад „Жельо Желев“, бяха извършени изкопни и строително-монтажни дейности, включващи разбиване и премахване на част от настилката на жълтите павета и подготовка на терена за поставяне на антипаркинг колчета – без обозначение на строителен обект, без представени разрешения и без съгласуване с компетентните институции. Дейностите бяха преустановени едва след публичното им огласяване, включително чрез публикации в социалните мрежи и медиите.

Смятаме, че изкопните работи са се осъществили върху територия, която е част от културна ценност – настилката от жълти павета, призната за такава от Столичния общински съвет през 2013 г. Всякакви намеси в нея изискват предварително съгласуване с Министерството на културата и разрешение по реда по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), пишат от Да, България.

Проверката на Столичния инспекторат, възложена от кмета Васил Терзиев, потвърди липсата на документи и разрешения и бе съставен акт за административно нарушение. Според нас обаче има данни и за престъпление от общ характер – заради извършени изкопни дейности без надлежно разрешение върху културна ценност и повреждане на настилка, която е културна ценност. Това потенциално попада в обхвата на чл. 277а, ал. 1 и чл. 216, ал. 6 от Наказателния кодекс.

Затова настояваме за пълна и обективна проверка, включително изискване от Столична община, Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ на всички документи, свързани с извършените дейности, за да бъде установена истината и да се предприемат необходимите мерки, пишат още от Да, България.

Столичният инспекторат състави акт на фирмата която разкопа няколко квадратни метра жълти павета пред служебния вход на НС. От там колите на Пеевски и Бойко Борисов влизат във вътрешния двор на парламента. Спешните работи по разкопаването започнаха почти веднага, след като представители на ПП блокираха входа на парламента, за да влезе лидерът на "ДПС-Ново начало" пеша.