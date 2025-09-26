Търси се кой на своя глава разкопа жълтите павета край служебния вход на НС

Без съгласуване със Столична община е била започната процедура по поставяне на антипаркинг колчета пред един от служебните входове на сградата на Народното събрание, алармира кметът на София Васил Терзиев.
Фирмата изпълнител ще бъде санкционирана, но така и не става ясно кой е наредил на своя глава ремонт, поради който са били разкопани безценните жълти павета.
Столична община (СО) е получила сигнала за неправомерно започнати ремонтни дейности миналата седмица. За поставянето на антипаркинг колчетата няма необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът, а в случая става дума за обект от културно-историческо значение.
"Докато за всяка улична лампа, за всяко колче или бариера в София се изискват месеци наред съгласувания от институции и експерти, за други тези правила не важат. Зоните на властта заобикалят процедури и закони, осигурявайки бърза писта за нуждите на избрани", пише в социалните мрежи.
Проверка в Столичния инспекторат потвърдила нарушенията. СО е дала срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но по думите на Терзиев такива не биват предоставени. Фирмата е получила акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ за налагане на санкции.
Кметът призовава прокуратурата да извърши проверка, за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България.
"Когато „държавници“ с главно „Д“ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва.
Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие – независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички. Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня", заявява Васил Терзиев.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.