Търси се кой на своя глава разкопа жълтите павета край служебния вход на НС

Без съгласуване със Столична община е била започната процедура по поставяне на антипаркинг колчета пред един от служебните входове на сградата на Народното събрание, алармира кметът на София Васил Терзиев.

Фирмата изпълнител ще бъде санкционирана, но така и не става ясно кой е наредил на своя глава ремонт, поради който са били разкопани безценните жълти павета.

Столична община (СО) е получила сигнала за неправомерно започнати ремонтни дейности миналата седмица. За поставянето на антипаркинг колчетата няма необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът, а в случая става дума за обект от културно-историческо значение.

"Докато за всяка улична лампа, за всяко колче или бариера в София се изискват месеци наред съгласувания от институции и експерти, за други тези правила не важат. Зоните на властта заобикалят процедури и закони, осигурявайки бърза писта за нуждите на избрани", пише в социалните мрежи.

Проверка в Столичния инспекторат потвърдила нарушенията. СО е дала срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но по думите на Терзиев такива не биват предоставени. Фирмата е получила акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ за налагане на санкции.

Кметът призовава прокуратурата да извърши проверка, за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България.