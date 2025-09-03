"Да, България" представи план от няколко точки за отпор на завладяната държава. Според съпредседателя на партията Ивайло Мирчев изпълнението му ще започне с участието на протеста довечера, организиран от Инициатива "Правосъдие за всеки" и подготовката за петия вот на недоверие.

"С този план смятаме в следващите месеци, години, да качим България на нови релси“, да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че можем да бъдем алтернатива на това, което имаме днес като управляващо мнозинство", посочи Мирчев.

В плана на "Да, България" е заложено следното:

нов договор за политическо представителство и взаимодействие с гражданите - изработване на платформа за съгласуване с гражданите на законодателни инициативи и номинации при редене на листи;

постоянна протестна готовност;

създаване на програмен борд, който да включва граждани, политици и експерти, които ще участват във вземането на решения. В това число влиза и определянето на инициативен комитет, който да издигне кандидат за президент;

силна проевропейска кандидатура за президент на демократичните сили;

депутинизация на страната и борба с руското влияние;

модернизацията на България чрез инициативи свързани с изкуствен интелект и електронното управление;

надграждане модела на работа в коалицията;

активно изграждане и работа на местни структури;

инициативи за връщане на върховенството на закона, като ще се проведат и разговори за възможната съдебна реформа в това Народно събрание.

Мирчев обяви, че първата точка от плана стартира днес с протест пред Съдебната палата от 18:30 ч.

По отношение на вота на недоверие другият съпредседател Божидар Божанов посочи, че той ще бъде в сектора "правосъдие и вътрешни работи", а Мирчев добави, че ще бъде първият вот с истински аргументи и дебати.