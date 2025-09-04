Да, България до Сарафов и КПК: Проверете папките с компромати, с които Пеевски завладява държавата

Съпредседателите на „Да, България“, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ, Надежда Йорданова, подадоха сигнал до и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и и.ф. шефа на КПК Антон Славчев.

Сигналът е част от представения План за противодействие и отпор на завладяната държава и съдържа поредица от конкретни твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания, които свидетелстват за задълбочаване на практиките за използване на компромати и укриване на информация за престъпления, като инструмент за политически и икономически контрол и подкопаване на институционалния ред и върховенството на правото в държавата.

Според сигналоподателите, ефектът от тези практики е, че наказателното преследване все повече зависи от фактори като политическа целесъобразност и частни интереси на влиятелни лица, а законът престава да действа еднакво за всички.

„Използването на компромати и „папки“ на трупчета за шантаж и за осигуряване на политическа лоялност води до концентрация на властта в ръцете на определена група лица. Институциите се завладяват от частни интереси, от неформални механизми на влияние и се блокира действието на законите и процедурите. От публично достъпната информация става все по-широко разбирането, че Делян Пеевски разполага както с банка с компромати, така и с информация за извършени престъпления, а в допълнение - с влияние в прокуратурата, така че по тази информация да не се образуват досъдебни производства, докато няма подходящ политически момент или докато извършителят съдейства на икономическите и политически цели на Пеевски,“ заявяват представителите на „Да, България“.

От партията заявяват, че с цитираните твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания се поставя въпроса за евентуално неправомерно създаване, съхранение, разпространение или използване на данни, включително такива, придобити чрез специални разузнавателни средства, както и за законосъобразността на преценките по образуване или необразуване на досъдебни производства при наличие на сигнали и материали, които в публичния дискурс биват определяни като „папки“.

От „Да, България“ са категорични, че, ако подобни практики бъдат установени, те биха могли да накърнят принципа на върховенството на правото, доколкото наказателното преследване не следва да зависи от политическа целесъобразност или частни интереси, и да доведат до концентрация на неформално влияние, което препятства предвидимото действие на закони и процедури.

От „Да, България“ настояват да бъде извършена пълна, всеобхватна и обективна проверка, включваща изискване на относимите материали от компетентните органи и структури, проследяване на веригата на съхранение и приобщаване на носители и документи, преглед на практиките по прилагане на специални разузнавателни средства от гледна точка на основания, законосъобразност, съхранение, достъп и евентуална употреба, както и анализ на решенията по образуване или необразуване на досъдебни производства по сигнали и материали, публично наричани „папки“.

Проверката „е необходима с оглед на изложената публично достъпна информация, която буди основателни съмнения за наличие на признаците на престъпления по смисъла на чл. 321 НК относно организирана престъпна група във връзка с чл. 143 НК относно принуда, включително хипотезите на чл. 143, ал. 4 НК, както и чл. 321 НК във връзка с чл. 213а НК относно изнудване, когато има данни за противоправно склоняване с цел имотна или друга облага, както и чл. 145а НК относно неправомерно използване на специални разузнавателни средства или данни, извлечени от тях. С оглед зачитане на значителния обществен интерес, който поставените теми възбуждат, моля да разпоредите съответните проверовъчни действия по компетентност и да ни уведомите за резултатите в законоустановения срок, при гарантиране на прозрачност, обективност и безпристрастност,“ се казва в сигнала на Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и Надежда Йорданова.