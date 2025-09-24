БСП обвиниха ПП-ДБ за провала на пленарното заседание: За тях дневния ред се изчерпва само с Русия

"БСП-Обединена левица" обвиниха "Продължаваме промяната-Демократична България" за проваления кворум по време на днешното пленарно заседание, което продължи по-малко от час.
Днес 51-ото Народно събрание постави рекорд, като заседава по-малко от час заради отказа на опозиционните формации да се регистрират.
След два неуспешни опита за събиране на кворум председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри пленарното заседание точно в 9:49.
"Ако някой още не е разбрал защо днес няма заседание, това се дължи на факта, че парламентът отхвърли предложение на ПП-ДБ, свързано с Русия. За ПП-ДБ дневния ред се изчерпва само с Русия. Ние се намираме в българския парламент и дневния ред на гражданите е друг - безводие, цени. Днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията", каза Атанас Атанасов от БСП.
От "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) настояха в дневния ред да влезе техен законопроект за изменение за Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Предложението им е да има допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България.
Габриел Вълков от социалистите предположи, че коалицията е била притеснена от втората точка в дневния ред - законопроектът за безопасността по време на футболните мачове, "тъй като те превръщат парламента във футболен мач с агитки и крясъци".
"Може и трета точка да ги притеснява - докладът за младежта, който не е приет от 5 години, а е важен, защото виждаме какво става при младите хора. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора, на българските граждани, ние се занимаваме с чужди теми", коментира Вълков.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5129
1
24.09 2025 в 12:09
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Апелативният съд остави за постоянно в ареста Благомир Коцев
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Защитата на варненския кмет поиска отвод на съдия. Няма случаен подбор (допълнена)
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски