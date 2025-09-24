БСП обвиниха ПП-ДБ за провала на пленарното заседание: За тях дневния ред се изчерпва само с Русия

OFFNews 24 септември 2025 в 11:21 437 1
Габриел Вълков

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Габриел Вълков, БСП

"БСП-Обединена левица" обвиниха "Продължаваме промяната-Демократична България" за проваления кворум по време на днешното пленарно заседание, което продължи по-малко от час.

Днес 51-ото Народно събрание постави рекорд, като заседава по-малко от час заради отказа на опозиционните формации да се регистрират.

След два неуспешни опита за събиране на кворум председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри пленарното заседание точно в 9:49.

"Ако някой още не е разбрал защо днес няма заседание, това се дължи на факта, че парламентът отхвърли предложение на ПП-ДБ, свързано с Русия. За ПП-ДБ дневния ред се изчерпва само с Русия. Ние се намираме в българския парламент и дневния ред на гражданите е друг - безводие, цени. Днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията", каза Атанас Атанасов от БСП.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) настояха в дневния ред да влезе техен законопроект за изменение за Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Предложението им е да има допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България. 

Габриел Вълков от социалистите предположи, че коалицията е била притеснена от втората точка в дневния ред - законопроектът за безопасността по време на футболните мачове, "тъй като те превръщат парламента във футболен мач с агитки и крясъци". 

"Може и трета точка да ги притеснява - докладът за младежта, който не е приет от 5 години, а е важен, защото виждаме какво става при младите хора. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора, на българските граждани, ние се занимаваме с чужди теми", коментира Вълков.

 

    5129

    1

    Mateevk

    24.09 2025 в 12:09

    -0
    +0
    И защо ПП-ДБ да са виновни само с техните 36 депутати? Защо ги няма останалите? Но най-важното е отново да се каже, че нас войната на Русия в Украйна не ни засяга изобщо. Ние тук сме си заровили главите в пясъка, правейки се, че търсим там вода, докато бурята отмине.
     
