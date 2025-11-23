БСП гледа към Йотова, Зарков и Киселова за кандидат-президент

Вицепрезидентът Илияна Йотова, напусналият съветник на президента Крум Зарков и бившият шеф на парламента Наталия Киселова са сред обсъжданите фигури на БСП за кандидат-президент.
Това се разбра от думите на соцдепутата Атанас Атанасов пред Нова тв.
"Илияна Йотова е доста добър вариант за социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други", подчерта той.
По думите му БСП винаги гледала сериозно към президентските избори, "тъй като сме най-успешната партия по отношение на подготовка на кандидати".
Партията имала дълга скамейка с представители на всички поколения.
"Ще изберем най-подходящия кандидат", посочи Атанасов.
