Божанов предлага промени в обществените поръчки за повече прозрачност и контрол

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви, че партията е внесла пакет от предложения за промени в Закона за обществените поръчки, насочени към ограничаване на злоупотребите и повишаване на прозрачността при възлагането на договори.

Сред мерките, които Божанов представя във Фейбук профила си, са изискването възложителите предварително да обявяват съществените критерии за отстраняване на участници и задължението техническите предложения на кандидатите да се публикуват на портала за обществени поръчки.

Предлага се също намаляване на прага за пряко договаряне при поръчки за храни, тъй като сегашният лимит от 1,5 млн. лв. създавал условия за заобикаляне на процедурите.

Божанов настоява и за промени в начина, по който се оценяват офертите — не само общо, но и по отделни елементи, за да се избегнат манипулации с "необичайно ниски цени".

Сред другите предложения са публичните предприятия да се определят като възложители по ясна методика, възложителите да имат право да искат унищожаване на скандални договори, да се въведе предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки върху процедури в секторите "отбрана и сигурност", възможност за ограничаване на участници, които системно злоупотребяват с правото на обжалване.