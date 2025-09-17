Божанов: Пеевски е карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка (видео)

На върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, но е един карикатурен олигарх, заяви при откриването на дебатите за вота на недоверие срещу кабинета "Желязков" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Това е петият вот на недоверие към правителството, подкрепяно от ГЕРБ, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". По правилник - гласуването по дебатите ще бъде утре, точно 24 часа след приключване на дебатите.

В този парламент за пръв път ПП-ДБ внасят вот на недоверие, "Възраждане" за пръв път не участват в проекторешението.

Според 59-те вносители от "Продължаваме промяната" - Демократична България" (ПП-ДБ), АПС и МЕЧ провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

Ето какво каза Божидар Божанов при откриването на дебатите по петия вот на недоверие от 51-ото Народно събрание срещу правителството:

"Проблемът с завладяваната държава и превзетите институции е действително проблем с системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат в обществен интерес и все повече действат в частен интерес по разпореждане на една малка група хора. Безспорно, на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат чрез многогодишно системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части от съдебната власт, но най-вече прокуратурата, въпреки нищожната си политическа легитимност.

Това правителство не е само не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване и достигане до мащаби, които представляват реален риск за способността на държавата да изпълнява дори базовите си функции. Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на "ДПС-Ново начало" и защитата от наказателно преследване са изтъргувани срещу напълно безконтролното превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес и частни интереси. Основните механизми за противодействие на тези инструменти на това превземане са съзнателно изключени.

Системният провал в сектор "вътрешна сигурност" и отказът от каквито и да било реформи по същество в сектор "правосъдие" оставят без противодействие за превземането на институциите. Затова нашият вот на недоверие е именно в тези два сектора.

Нещо повече - от коалиционното споразумение за формиране на това управление бяха съзнателно премахнати всички мерки за противодействие на нелегитимните влияния. Разкъсването на санитарния кордон отвори широко портите за превземането на институциите. Т.е. завладяването на държавата е осъзнат политически избор на това управление, а не страничен ефект от спорната му компетентност.

Според носителите на Нобелова награда за икономика за миналата година, богатите държави имат устойчиви институции, работещи в обществен интерес. А за бедните държави е характерно, че институциите им са завладени. Така че темата с завладяната държава не е спор за кресла между политическите елити, а е в основата на това България все още да е последна в почти всички класации в ЕС.

Завладяната държава отдалечава България от европейския ѝ път и води до множество негативни последици за благосъстоянието, стандарта на живот, инвестиционния климат, бизнес средата - заради липса на правна сигурност, рейдърство и рекет върху бизнеса, и политическия риск. Защото нито една политика не може да постигне своя очакван позитивен ефект, когато институциите, които я изпълняват и следва да ограничават злоупотребите, са част от завладяната държава.

Но не Пеевски е първопричината за завладяната държава. Той е един карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка. Той превзема институциите по махленски начин - с компроматчета и заплахи, които не би трябвало да плашат никого. Нас, например, не ни плашат - въпреки прокурорския произвол, въпреки бухалките. Първопричината е, че в голямата се част политическата класа, особено в лицето на ръководствата на партиите от настоящото управление - е слаба. Страхлива, пробита, наведена, вероятно бъркала дълбоко в кацата с меда и хваната за това.

Заради този страх колеги България страда. Най-добре е да освободите политическия терен за хора, за които в чекмедженцето на момчето няма компроматче или папчици с някой грях. Дългосрочните вреди от настоящото управление стават все повече със всеки ден, в който то продължава да подпомага превземането на институциите.

Вие днес няма да оспорите фактите в мотивите на нашия вот на недоверие. Вероятно ще опитате да се заядете за някоя запетая, ще твърдите, че халюцинираме, но нямате отговор, защото знаете, че всичко вътре е вярно.

След като с активното участие на ГЕРБ, ДПС-Пеевски и ИТН последните две редовни правителства бяха свалени, сега в израз на политическа арогантност, основният аргумент в полза на това правителство ще бъде, че това е редовно.

Ще твърдите, че то няма алтернатива. Няма алтернатива на зависимостите от задкулисието. Единственият начин да има редовно правителство е да се му дава откуп на това задкулисие в предизвестено провален опит за пред публиката да се реши някой обществен проблем.

Алтернатива обаче има - следващото управление да бъде водено от други принципи. От разбирането, че българското общество не дължи откуп на задкулисието. И за да не се хабите с интриги, вот на недоверие не значи, че опозицията ще формира следващото управление. Както това не се случи при последния вот на недоверие през 2022 година. И да, всяко следващо управление също ще бъде коалиционно и сложно, ще са нужни компромиси. Това обаче не е проблем за избирателите - те разбират какво значи компромис, когато той в името на обществения интерес.

Компромис със завладяната държава, скритите зависимости и задкулисието не може да има. Това е алтернативата, която предлагаме на българските граждани."