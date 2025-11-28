Божанов: Гражданите да са в протестна готовност, войната с Пеевски не е свършила

Успехът на протеста е налице. В момента на политическо самосъхранение, Борисов видя 20 хил. на протеста и разбра, че това е грешка. Дали това ще се изпари под натиска на Пеевски ще видим и затова не е време за празнуване. Гражданите трябва да са в протестна готовност, защото войната с Пеевски не е свършила.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов по бТВ. "Изпратили сме нашите предложения на министъра на финансите. 10% ръст на заплатите за всички е много, увеличение с инфлацията е достатъчно", каза още Божанов.

„Единствените, които бранеха този бюджет, бяха Пеевски и Йордан Цонев. Това е техният бюджет. Сигурен съм, че на почти никой в ГЕРБ не му е харесвал този бюджет, но Пеевски ги беше заставил той да мине така, каза депутатът.

Относно предупреждението на председателя на БСП Атанас Зафиров, че левицата ще излезе от коалицията, ако техните предложения не присъстват във финансовата рамка за следващата година, Божанов каза: „Той вчера не каза нито една конкретика, защото какво социално има в този бюджет? Ние го наричаме ляв, защото той е бюджет на разхищението, но социалните мерки в него не са никак много. Причината за тази пресконференция на Зафиров беше, защото по-рано през деня беше сниман да влиза в кабинета на Пеевски“, според Божанов.