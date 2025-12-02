Божанков: Радев знае, че не може да иде на протеста. Нежелан е и ужасно го е яд от това

"Радев звучеше като човек, който знае, че не може да отиде на този протест. Защото е нежелан там. И ужасно го е яд на това."
Така депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков коментира извънредното обръщение на президента Румен Радев към нацията днес.
В изявлението си Радев обяви властта за "бламирана" и каза, че оставката и предсрочните избори са неизбежни.
На свой ред днес от правителството признаха, че са сгрешили с бюджета, но отказаха да дадат оставка под претекст предстоящото влизането в еврозоната.
Премиерът Росен Желязков пое ангажимент за изготвяне на нов бюджет, но заяви, че не е време за оставка на кабинета, аргументирайки се със "сложния геополитически момент и финалния етап на присъединяване към еврозоната".
02.12 2025 в 18:23
Даже и предизборна кампания не му трябва... А ти си се напъвай такъв.
02.12 2025 в 17:49
