Божанков: Радев знае, че не може да иде на протеста. Нежелан е и ужасно го е яд от това

OFFNews 02 декември 2025 в 17:39 7594 2
Явор Божанков, ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Явор Божанков

"Радев звучеше като човек, който знае, че не може да отиде на този протест. Защото е нежелан там. И ужасно го е яд на това."

Така депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков коментира извънредното обръщение на президента Румен Радев към нацията днес. 

В изявлението си Радев обяви властта за "бламирана" и каза, че оставката и предсрочните избори са неизбежни.

На свой ред днес от правителството признаха, че са сгрешили с бюджета, но отказаха да дадат оставка под претекст предстоящото влизането в еврозоната.

Премиерът Росен Желязков пое ангажимент за изготвяне на нов бюджет, но заяви, че не е време за оставка на кабинета, аргументирайки се със "сложния геополитически момент и финалния етап на присъединяване към еврозоната".

    sandman

    02.12 2025 в 18:23

    За къв му е да ходи на протеста бе недорасляк сглобен?
    Даже и предизборна кампания не му трябва... А ти си се напъвай такъв.

    Октим

    02.12 2025 в 17:49

    Нямаше РАБевь, нямаше копейки и други блядьшевишки подлоги, защото не само, че се почувстваха нежелани, но със сигурност и напълниха гащите от страх!
     
