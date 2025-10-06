Борисов си призна: Говорил с Тръмп-младши за Балкански поток и Магнитски, но не за Делян Пеевски, а за Влади Горанов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди написаното в "Уолстрийт джърнал", че е разговарял със сина на американския президент Доналд Тръмп-младши по време на посещението му в България през април за газопровода "Балкански поток" и за санкциите по закона "Магнитски", но категорично отрече да е предлагал сделка.

Борисов бе "причакан" от "будния гражданин" Николай Бареков пред дома му в Банкя, а записът веднага бе пуснат във фейсбук.

Преди дни американският вестник публикува текст, в който се твърди, че на среща с Доналд Тръмп-младши Борисов е лобирал за продажба на дял от "Турски поток" на американски инвеститор в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и за облекчаване на санкциите по закона "Магнитски".

Борисов твърди, че е представил пред Тръмп-младши ползите и перспективите пред „Балкански поток“.

"Първо, "Балкански поток" е проект, одобрен от Европейската комисия, газовият хъб "Балкан". В рамките на 2-3 години това ще приключи - с руския газ. Тогава тази - най-голямата на Балканския полуостров, инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Ние трябва да намерим инвеститори не само в газопреносна система, за да можем да снабдяваме Европа. Аз го промотирам на всички, защо да не го промотирам? Баща му ми разреши да го направя и не позволи - президентът Доналд Тръмп, България да бъде обиколена, да мине през Гърция, Турция, Италия. И аз му казах - ето това сме направили, вече работи, вече дава по 900 милиона на година печалба", каза Бойко Борисов.

Но категорично отрече да е предлагал за продажба дял от "Лукойл“.

"Как ще предлагаме "Лукойл"!? Единственият, който е идвал при мене, да говори за "Лукойл" са Киро Петков, Денков и тази компания. Въобще не съществува такава тема. Какво политиците си говорят в парламента и какви предложения се дават, това си е тяхна работа. Това е собственост на официална компания, минала по всички процедури. Те не решат ли да продават, никой не може да им каже да продават", обясни Борисов.

Санкциите по Магнитски са били обсъждани, като е станало дума за бившия финансов министър Владислав Горанов, но не е споменавано името на Делян Пеевски, увери бившият премиер. И не пропусна да съобщи, че е разказал и за своя арест.

"От моя страна разказах какво ни правеха през последните години. Ама, естествено, че ще разкажа как човекът, който ни вкара в Европейския банков съюз за еврозоната, те му сложиха "Магнитски". Да не му го разкажа!?"

На въпрос дали за Делян Пеевски е станало въпрос, Борисов отговори: "Не, категорично не".

Борисов твърди, че е получил покана за среща с Тръмп-младши и е бил придружаван от началника на кабинета си Деница Желева.

Според лидера на ГЕРБ статията в "Уолстрийт джърнъл" преследва вътрешнополитически цели в САЩ.