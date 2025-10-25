Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам страх

"Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал, но от задаващата се война изпитвам животински страх", заяви в Разград председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от БТА. Той подчерта, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война. "Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам тези възрастни хора да се вразумят и човечеството да не бъде поставено пред риск", каза Борисов.

Относно ситуацията с наложените от САЩ санкции върху "Лукойл" лидерът на ГЕРБ заяви, че те обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Той изрази надежда правителството бързо да разясни това на партньорите и да се намери решение. По думите на Бойко Борисов проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите.

На въпрос, свързан с бюджета за следващата година, Бойко Борисов отговори, че във всички случаи приходите ще са по-големи. За пенсионерите ще има над милиард лева повече, а за работни заплати се предвиждат над 1,2 милиарда лева повече. По думите на Борисов данъците няма да се променят. "С огромни усилия се работи за три процента дефицит, за да не ги удари хората първият бюджет в евро", каза Борисов.

За таксата за водомер лидерът на ГЕРБ каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е обяснило добре какво имат предвид и по думите му, след като не са обяснили добре, би трябвало да си изтеглят закона. "Защото водата както в България, така и в световен мащаб става все по-ценен продукт, който, за съжаление, българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено", каза Борисов. Той даде предложение да се направят кръгли маси, за да могат хората да се убедят в това.

Освен Борисов, в академията участва министърът на финансите Теменужка Петкова, бившият евродепутат Асим Адемов - съветник на министър-председателя, Петър Младенов - зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков - народен представител в парламента на Румъния.

Ако бяхме дезертирали и бяхме отишли на предсрочни избори, това щеше тежко да компрометира държавата в Брюксел и пред партньорите ни, които в аванс ни дадоха това, което желаем, заяви Борисов.

Той коментира още, че десет дни психолози и анализатори разсъждават “какво е искал да каже поетът”, като уточни, че поетът е самият той, съобщава БТА. "Учудвам се толкова ли елементарно разсъждават, толкова ли не могат да разберат чистата аритметика. ГЕРБ, БСП и ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП, които са хора на Румен Радев, не гласуват, винаги са “против”, а, за да има правителство трябват 121", заяви Борисов. Той отбеляза, че е поел ангажимент и пред българите, и пред международните партньори, че правителството няма да падне.

"След 27 години мониторинг на съдебната ни система, България беше изведена от този списък. От 40 мерки само три останаха и целта е през април-май да ни извадят и от сивия списък за пране на пари, в който Асен Василев ни вкара", каза още лидерът на ГЕРБ. Той допълни, че подписва и за строеж на два завода.

Бойко Борисов каза още, че няма никакъв страх от Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало". "Поканихме тяхната група, обясних им и на тях целите ни, задачите и те казаха, че всичко, което касае добруването на хората, сме готови да го подкрепяме, без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен", каза Бойко Борисов. По думите му обаче няма политическа класа, която да го оцени.