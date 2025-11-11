Бивша царска депутатка става посланик в Унгария

Президентът Румен Радев издаде указ, с който назначава Мария Иванова Ангелиева за посланик на България в Унгария със седалище в Будапеща. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

В момента Ангелиева е заместник-министър на външните работи, а политическата си кариера започва като депутат от НДСВ на Симеон Сакскобургготски (2001-2009).

От 2014 до 2024 г. е пълномощен министър към посолството ни в Лондон.

В края на октомври президентът назначи Никола Георгиев Николов за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.