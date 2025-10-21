Без визи между България и Виетнам за дипломати и държавни служители

Министерският съвет одобри изменение на споразумението между България и Виетнам за премахване на визовия режим за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти.

Промените надграждат действащото споразумение, подписано през юли 2010 г. в София, и целят да улеснят официалните пътувания и контактите между двете държави.

След подписването на новото споразумение, дипломатите, служителите с официални паспорти и членовете на техните семейства вече ще могат да пътуват без виза между България и Виетнам.

През месец август 2025 г. Виетнам въведе едностранно безвизов режим за краткосрочни пътувания с цел туризъм за граждани на България и още 11 държави - членки на Европейския съюз.

Социалистическа република Виетнам е важен партньор на страната ни в Азиатско-тихоокеанския регион, с който ни свързват дългогодишни отношения на традиционно приятелство, взаимно уважение и многоаспектно секторно сътрудничество. Страната е важен партньор и на ЕС и е държавата в Югоизточна Азия, с която Съюзът има най-голям брой сключени споразумения. Работи се за издигане на отношенията EC-Виетнам до най-високото ниво - всеобхватно стратегическо партньорство.