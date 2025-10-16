България извика посланика на Словакия и му напомни позицията на ЕС за Македония

Посланикът на Словашката република в София Васил Гривна е извикан на среща в министерството на външните работи по повод "официални изявления на президента Петер Пелегрини по време на негово посещение в Република Северна Македония и направените неприемливи оценки по отношение на процеса на европейска интеграция на тази страна".

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов е изразил "дълбокото недоумение на българската страна от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави членки на ЕС, включително Словакия".

"Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна-кандидат", заявиха от външното ни министерство.

Процесът на присъединяване към ЕС трябва да се основава единствено на изпълнението на критериите и никоя държава не бива да го използва, за да решава свои въпроси и да държи други страни като „заложници“ чрез поставяне на допълнителни условия, заяви президентът на Словакия Петер Пелегрини във вторник след среща с македонската президентка Гордана Силяновска.

Пелегрини каза, че Северна Македония води преговори за членство вече почти 20 години, взела е трудни решения, но въпреки това не е получила ясно становище от ЕС. Той определи това като „хазарт с доверието на хората“.

"Напомняме на нашите партньори в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености" - отговориха днес от българското външно министерство.