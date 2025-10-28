България и ''Райнметал'' подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси (снимки)

България и "Райнметал" подписаха стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лв. и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия, посочват от правителствената пресслужба и допълват, че тя е и част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си сложиха лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договорът се подписа от изпълнителния директор на ВМЗ Иван Гецов.

На церемонията присъства и министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, посланикът на Германия в България Ирене Планк.

По-рано днес Борисов посрещна на VIP терминала на летището в София делегацията, водена от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне.

"С вече положените подписи се поставя краят на един, бих казал, доста динамичен, но изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготовката на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между „Райнметал“ и „ВМЗ Сопот“. Оттук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод — огромен напредък в индустриалните и отбранителните способности на страната", заяви премиерът Росен Желязков след полагането на подписите под договора.

По думите му най-важното, което е било постигнато през последните месеци на съвместна работа - е изграденото доверие, предвидимост и предсказуемост между партньорите.

Министърът на икономиката Петър Дилов, който е и принципал на "ВМЗ Сопот" беше категоричен, че с подписването на този договор се поставя началото на едно стратегическо партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

"Това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион", подчерта той.

От своя страна Армин Папергер изрази очакване и други европейски концерни да инвестират в българската военна индустрия.