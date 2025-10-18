Атанасов: Резултатите в Пазарджик са повод, а не причина за привличане на Новото начало във властта

От известно време се разиграва план за внимателно инкорпориране на Новото начало във властта, а резултатът в Пазарджик е използван като повод, а не като причина.

Това обяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" и лидер на ДСБ Атанас Атанасов пред бТВ по повод размествания в управляващото мнозинство.

Атанасов отхвърли твърдението на Бойко Борисов, че чакал ПП–ДБ да подкрепят политики кабинета.

"Когато си мандатоносител и искаш мнозинство, подкрепа се търси. Никой не ни е търсил. Това са празни приказки за публиката", коментира още той.

По думите му нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик:

"Знаели са какво ще стане и не са искали да участват. Това е план, който може би е започнал отпреди сглобката. За да може след това да се разиграе тази сценка и Борисов да се скара на депутатите си", изтъкна генералът.

Атанасов смята, че управляващото мнозинство не иска да има нови предсрочни парламентарни избори преди президентските - много важен геополитически избор за държавен глава.

ПП–ДБ подготвя общ профил на кандидат за президент, като през пролетта се очаква реален старт на кампанията, добави той,

"Смятам, че кандидатът трябва да е широкоспектърен персонаж. Най-важното – да гледа твърдо на Запад. Има риск следващият президент да гледа на изток, както прави сегашният (Румен) Радев", заяви Атанасов.

Лидерът на ДСБ подчерта, че бюджетите на Асен Василев "изведоха България на по-предна позиция", а последният е бил подкрепен основно от ГЕРБ.

"Ще настояваме за реалистични приходи и не резки разходи. Управлението на бюджета е ключово – въпросът е за кои хора отиват парите", изтъкна той.

За исканата оставка на председателя на НС Наталия Киселова Атанасов каза, че тя е правилен ход.

"Не съм я подкрепил при избора ѝ, защото смятам, че няма качества за позицията", заяви Атанасов и намекна, че знае може би кой ще е следващият шеф на НС.

Той коментира и предложение, отправено към него от Борисов да е председател на ДАНС.