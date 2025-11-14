Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега, не отговаря на изискванията

OFFNews 14 ноември 2025 в 14:51 9732 12
Асен Василев

Снимка БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Председателят на ПП Асен Василев

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението на правителството за особен управител в "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов като доста лоша шега. Според Василев той не отговаря на изискванията.

"Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", каза Василев в кулоарите на парламента.

Василев посочи още, че е абсолютно недопустимо "да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите".

Попитан каква ще е реакцията на САЩ, Василев отговори, че не може да каже и за това трябва да се пита тези, които водят разговори с Щатите.

На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза, че "с последните промени, които бяха приети в петък никакви актове на особения управител не може да се обжалват".

"Не знам дали може да се обжалва акта на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не", допълни Василев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17860

    12

    klimt

    14.11 2025 в 21:53

    -0
    +0
    Спецов изтри данъчните п.естъпления на Лукойл в НАП,а сега ще доизпере следите.

    510

    11

    sandman

    14.11 2025 в 19:40

    -1
    +0
    Сглобените пак пелтечат нещо. Мъ тооооо ... Мъ иначе ...
    Един след друг се оказват я пълни тиквисти, я пълни шишита.

    хахаха

    -7500

    10

    Gunteer

    14.11 2025 в 18:36

    -1
    +0
    В който и момент да пожелаят някъде отвън, могат да ни затрият завинаги.

    -7500

    9

    Gunteer

    14.11 2025 в 18:35

    -1
    +10
    Колкото си по-неподходящ, толкова си по-подходящ. Тая държавица отдавна е бита карта. В който си момент пожелаят

    1520

    8

    nms

    14.11 2025 в 17:45

    -1
    +10
    За забравилите пепейки, на Спеца първата му работа беше да изпере пеевски, не беше пипнат от никой при целия въргал с падащи правителства. 100% е човек на Пеевски , назначен от Асенчо по разните им договорки ти на мен аз на теб.

    42

    7

    Октим

    14.11 2025 в 17:30

    -0
    +16
    Повечето назначения в България са грозна и жалка пародия и това си личи по всичко, което се случва в страната! Но след като те отговарят САМО на заповедите на две неграмотни и некадърни свини положението ще става все по-тежко и тежко!!!

    5055

    6

    donyo

    14.11 2025 в 17:04

    -0
    +2
    Защо си мисля,че се отърват от него и назначават някакво прасе за шеф на НАП.Като се окаже, че Асен Василев е прав, то Спецов безработен ли ще е?

    10300

    5

    Dedoto58

    14.11 2025 в 16:35

    -11
    +3
    craghack
    Спецов е данъчен специалист, но ти като имаш бръмбар в главата, той си бръмчи...

    1953

    4

    craghack

    14.11 2025 в 16:26

    -1
    +11
    Спецов е... Спецов. Специалист по всичко. Колкото ставаше за шеф на НАП, толкова става и за управител на нефтохима. Случаен човек, който няма какво да губи и се слага на всеки следващ с власт.

    20434

    3

    случайно прочетох

    14.11 2025 в 16:22

    -0
    +6
    Да не би Спецов тайно да е бил на втора работа в Шел и да е натрупал 5г стаж?
    То някои си мислят, че и шиши е юрист, ама не е.
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин