Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега, не отговаря на изискванията

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението на правителството за особен управител в "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов като доста лоша шега. Според Василев той не отговаря на изискванията.
"Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", каза Василев в кулоарите на парламента.
Василев посочи още, че е абсолютно недопустимо "да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите".
Попитан каква ще е реакцията на САЩ, Василев отговори, че не може да каже и за това трябва да се пита тези, които водят разговори с Щатите.
На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза, че "с последните промени, които бяха приети в петък никакви актове на особения управител не може да се обжалват".
"Не знам дали може да се обжалва акта на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не", допълни Василев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17860
12
14.11 2025 в 21:53
510
11
14.11 2025 в 19:40
Един след друг се оказват я пълни тиквисти, я пълни шишита.
хахаха
-7500
10
14.11 2025 в 18:36
-7500
9
14.11 2025 в 18:35
1520
8
14.11 2025 в 17:45
42
7
14.11 2025 в 17:30
5055
6
14.11 2025 в 17:04
10300
5
14.11 2025 в 16:35
Спецов е данъчен специалист, но ти като имаш бръмбар в главата, той си бръмчи...
1953
4
14.11 2025 в 16:26
20434
3
14.11 2025 в 16:22
То някои си мислят, че и шиши е юрист, ама не е.
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)