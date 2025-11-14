Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега, не отговаря на изискванията

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението на правителството за особен управител в "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов като доста лоша шега. Според Василев той не отговаря на изискванията.

"Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", каза Василев в кулоарите на парламента.

Василев посочи още, че е абсолютно недопустимо "да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите".

Попитан каква ще е реакцията на САЩ, Василев отговори, че не може да каже и за това трябва да се пита тези, които водят разговори с Щатите.

На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза, че "с последните промени, които бяха приети в петък никакви актове на особения управител не може да се обжалват".